'Miúdo' de 14 anos faz história na Major League Soccer

No dia em que completou o seu 14.º aniversário, o jovem médio Maximo Carrizo fez história na Major League Soccer, ao tornar-se no mais novo de sempre a assinar um contrato profissional com uma equipa do principal escalão do futebol norte-americano. O anúncio foi feito pelo próprio emblema nova-iorquino, que desta forma consegue 'roubar' a liderança neste particular ao Real Salt Lake, que recentemente tinha anunciado a contratação de Axel Kei com apenas 14 anos e 15 dias.Nascido em Manhattan mas com origens argentinas, Maximo Carrizo atua nas camadas jovens do NY FC desde os 10 anos e desde então tem mostrado talento que lhe vale o estatuto de um dos mais promissores do clube e do campeonato. Por agora irá atuar na equipa secundária, que fará parte da MLS NEXT Pro league, mas a sua estreia no escalão profissional pode também estar para breve.Note-se que na lista dos mais jovens de sempre da Major League Soccer faz parte Freddy Adu - na terceira posição, com 14 anos e 168 dias -, um antigo jogador do Benfica que em tempos chegou a ser apontado como o novo Pelé. Uma comparação que nunca chegou a justificar... Há ainda o nome do jovem luso-norteamericano Bento Estrela, que com 14 anos e 364 dias assinou pelo New York Red Bulls - é o sétimo da lista.