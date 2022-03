Mkhitaryan deixa a seleção da Arménia

Henrikh Mkhitaryan divulgou esta quinta-feira, numa mensagem nas redes sociais, que vai deixar a seleção da Arménia. O médio da Roma explicou que sente que é a "altura certa para se dedicar apenas à carreira a nível de clubes"."Lembro-me perfeitamente da primeira vez que vesti a camisola desta seleção - num jogo-treino frente ao Panamá -, assim como do primeiro golo que marquei pela minha nação - num jogo de qualificação para o Mundial contra a Estónia. Sempre quis ganhar em todas as fases da minha carreira, independentemente do quão difícil fosse", começou por explicar.E prosseguiu, frisando que tomou esta decisão depois do jogo em novembro contra a Alemanha: "Foi uma honra representar a seleção do meu país nos últimos 15 anos, e ainda mais por ter sido capitão nos últimos seis. Depois de 95 internacionalizações, trabalho árduo, paixão e muitos altos e baixos, tomei a decisão de me retirar da seleção da Arménia".O médio deixou vários agradecimentos e garantiu que se irá focar, daqui em diante, no seu clube. "Nos próximos anos estarei 100 por cento focado na minha carreira a nível de clubes. Vou estar sempre grato a cada pessoa que me ajudou, que me apoiou, que me treinou, assim como àqueles com quem joguei e que contribuiram para o meu crescimento enquanto pessoa e jogador. Boa sorte para a minha seleção!", rematou.