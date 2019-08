João Félix volta a brilhar pelo Atlético Madrid no jogo frente à equipa MLS All Stars

João Félix só precisou de jogar 34 minutos para voltar a marcar e a assistir pelo Atlético de Madrid, que ganhou por 3-0 a um conjunto de 'estrelas' do campeonato norte-americano de futebol.Em Orlando, o ex-jogador do Benfica, que custou 126 milhões de euros aos colchoneros, entrou aos 56 minutos, marcou aos 85, com um 'tiro' de fora da área que o guarda-redes Rimando não conseguiu deter, e ofereceu um tento a Diego Costa, aos 90+3.João Félix já tinha conseguido um golo e duas assistências no jogo anterior do Atlético de Madrid, mais precisamente na goleada por 7-3 ao rival Real Madrid, em encontro a contar para a Internacional Champions Cup.Na primeira parte, em que o técnico dos colchoneros entrou com uma equipa de 'suplentes', Marcos Llorente, contratado ao Real Madrid, inaugurou o marcador aos 43 minutos, depois de um toque de calcanhar de Rodrigo Riquelme.A equipa da MLS All-Stars contou, entre outros, com o português Nani, que foi titular (saiu ao intervalo), tal como o sueco Zlatan Ibrahimovic, o inglês Wayne Rooney ou o mexicano Carlos Vela.Confira o direto do jogo