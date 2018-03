Columbus Crew e Los Angeles FC, as equipas dos portugueses Pedro Santos e João Moutinho, respetivamente, somaram a segunda vitória seguida neste arranque de temporada da MLS.Em estreia na competição este ano, a turma de Los Angeles, que surpreendera ao vencer em Seattle no primeiro jogo, voltou a contar com o jovem lateral esquerdo a titular (saiu aos 83’) e conseguiu uma impressionante goleada, por 5-1, na visita ao Real Salt Lake, mesmo após ter estado a perder. Ao golo de Joao Plata (20'), os forasteiros responderam por Diego Rossi (30' e 81'), Blessing (33'), Feilhaber (47') e Carlos Vela (86').Já na Conferência Este, o Columbus Crew recebeu e venceu o Montreal Impact, por 3-2, num encontro bastante mais equilibrado. Zardes, que bisou, fez o golo da vitória aos 90’+4, já sem Pedro Santos em campo (substituído aos 82’).