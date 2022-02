MLS: Luquinhas (ex-Benfica) assina pelo New York Red Bulls

O New York Red Bulls confirmou a contratação de Luquinhas a título definitivo. O jogador brasileiro que em Portugal começou no Vilafranquense, com apenas 18 anos, e passou ainda por Aves e Benfica alinhava nos polacos do Légia Varsóvia onde se sagrou campeão. Em 2020/21 foi considerado o melhor médio do campeonato.O futebolista, de 24 anos, assina agora por três anos com mais um de opção pela formação norte-americana da Major League Soccer.A imprensa polaca fala num negócio a rondar os 3 milhões de euros.