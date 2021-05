MLS: Nani suspenso por tocar no árbitro

Nani foi punido pela MLS por ter entrado em contacto físico com um árbitro no triunfo dos Orlando City frente ao DC United (1-0). O Comité Disciplinar analisou posteriormente as imagens e decidiu punir o extremo português com dois jogos de castigo e uma multa por "contacto físico indesejado" com o juiz da partida, que lhe exibiu o amarelo. Nani vai falhar a receção ao Toronto FC e a partida com os NY Red Bulls.