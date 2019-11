MLS: Seattle Sounders conquistam Liga norte-americana pela segunda vez

Os Seattle Sounders conquistaram este domingo a Liga norte-americana de futebol (MLS) pela segunda vez, ao vencerem na final os Toronto FC, por 3-1.

Na reedição da final de 2016, quando os Sounders venceram a competição pela primeira vez, a formação de Seattle voltou a levar a melhor, num encontro decidido na segunda parte, com os golos do holandês Leerdam, aos 57 minutos, do espanhol Victor Rodríguez, aos 76, e do peruano Ruidíaz, aos 90.

A equipa canadiana ainda reduziu, por intermédio de John Altidore, aos 90+3, mas não evitou o triunfo dos Sounders, que sucedem no historial da MLS aos Atlanta United.

Os Los Angeles Galaxy continuam a ser os recordistas de títulos na prova, com cinco troféus, seguidos dos DC United, com quatro. Os Seattle juntaram-se outros conjuntos com dois títulos, casos de Houston Dynamo, Sporting Kansas City e San Jose Earthquakes.