Moçambique: Black Bulls do português Hugo Martins mantém-se no topo da liga só com vitórias

O Black Bulls continua a liderar só com vitórias o Moçambola, principal prova de futebol de Moçambique, cuja sexta jornada terminou esta segunda-feira.



"Mérito dos jogadores, que têm sabido defrontar os adversários", referiu o técnico português Hugo Martins, no final da partida de domingo, em que o Black Bulls recebeu e venceu por 1-0 o Baía de Pemba, equipa de Cabo Delgado que esta época subiu à liga principal. O treinador luso considera que "melhor início [de temporada] seria difícil de conseguir", depois de conquistar 18 pontos em seis jogos.

O Ferroviário da Beira mantém-se na perseguição, no segundo lugar da tabela, depois de ter conseguido a vitória mais expressiva da jornada ao receber e vencer o lanterna-vermelha Ferroviário de Quelimane por 3-1.

Num confronto entre clubes da capital, o Ferroviário de Maputo venceu hoje o Matchedje, por 1-0, subindo à quinta posição.

A próxima jornada inclui como principal atração o jogo entre primeiro e segundo classificados: o Black Bulls vai jogar no 'caldeirão do Chiveve', campo do Ferroviário da Beira, no próximo sábado.

Resultados da 6.ª Jornada

- Sábado, 20 de maio:

Ferroviário de Nacala -- Ferroviário de Nampula, 1-0

Costa do Sol -- Vilankulo, 2-1

- Domingo, 21 de maio:

Ferroviário de Quelimane -- Ferroviário da Beira, 1-3

Black Bulls -- Baía de Pemba, 1-0

- Segunda, 22 de maio:

Matchedje de Maputo -- Ferroviário de Maputo, 0-1

Ferroviário de Lichinga -- Songo, 0-0

Classificação

1. Black Bulls, 18

2. Ferroviário da Beira, 13

3. Ferroviário de Lichinga, 11

4. Vilankulo, 9

5. Ferroviário de Maputo, 9

6. Ferroviário de Nampula, 9

7. Baía de Pemba, 8

8. Songo, 7

9. Costa do Sol, 7

10. Ferroviário de Nacala, 6

11. Matchedje de Maputo, 4

12. Ferroviário de Quelimane, 3

Programa da 7.ª Jornada (jogos às 15:00, 14:00 em Lisboa)

- Sexta, 24 mai:

Vilankulo -- Ferroviário de Nacala

- Sábado, 27 mai:

Ferroviário da Beira -- Black Bulls

- Domingo, 28 mai:

Songo -- Baía de Pemba

Ferroviário de Nampula -- Ferroviário de Quelimane

Ferroviário de Maputo -- Costa do Sol

Ferroviário de Lichinga -- Matchedje de Maputo