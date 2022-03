Moçambique empata com o Níger em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção moçambicana de futebol empatou esta quarta-feira com a congénere do Níger, a um golo, em jogo de caráter particular realizado na capital da Mauritânia.

A seleção do Níger foi a primeira a marcar, aos 63 minutos, pelo médio Victorien Adebayor.

Contudo, a seleção lusófona restabeleceu o empate à passagem do minuto 88, pelo médio Gildo Vilanculos, que alinha na equipa do Amora, da série B da Liga 3.