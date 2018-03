Continuar a ler

Resultados da 1.ª jornada



- Sábado, 03 de março



Chibuto - Desportivo de Nacala, 0-0



Costa do Sol - Maxaquene, 0-0



UD Songo - Sporting de Nampula*



- Domingo, 04 de março



Ferroviário de Maputo - 1.º de Maio de Quelimane, 3-1



Liga Desportiva de Maputo- ENH Vilanculo, 1-0



Ferroviário de Nampula - Ferroviário da Beira *



UP Manica - Incomáti, 0-0



Ferroviário de Nacala - Textáfrica *



* Adiado Chibuto - Desportivo de Nacala, 0-0Costa do Sol - Maxaquene, 0-0UD Songo - Sporting de Nampula*Ferroviário de Maputo - 1.º de Maio de Quelimane, 3-1Liga Desportiva de Maputo- ENH Vilanculo, 1-0Ferroviário de Nampula - Ferroviário da Beira *UP Manica - Incomáti, 0-0Ferroviário de Nacala - Textáfrica ** Adiado

O Ferroviário de Maputo lidera o campeonato moçambicano de futebol, com três pontos, após vencer este domingo em casa o 1.º de Maio de Quelimane, na primeira jornada da edição 2018 do Moçambola.Na segunda posição da tabela classificativa, segue a Liga Desportiva de Maputo, também com três pontos, na sequência da vitória frente à ENH por 1-0.

Autor: Lusa