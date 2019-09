Moçambique: Líder Costa do Sol de Horácio Gonçalves recebe Incomáti

O Costa do Sol, líder destacado do campeonato moçambicano de futebol, com 38 pontos, recebe no domingo o Incomáti, que está em oitavo lugar, com 27 pontos, em jogo da 20.ª jornada do campeonato moçambicano de futebol.A partida será uma oportunidade para os 'canarinhos', treinados pelo português Horácio Gonçalves, cimentarem a liderança rumo ao título de campeão do 'Moçambola', que escapa ao clube desde 2007.O Costa do Sol, equipa com mais títulos na prova, nove, terá pela frente um Incomáti que tem tido um comportamento intermitente , muito por força do momento atribulado que os 'açucareiros' atravessam, marcado por constantes greves dos jogadores, devido à falta de salários.O Songo, segundo classificado, com 35 pontos, atua domingo, no seu reduto, frente à Liga Desportiva, 12.º com 22 pontos.Espera-se que os 'hidrolétricos', que ganharam a prova nos últimos dois anos, deem tudo no jogo de domingo para manter a perseguição ao primeiro classificado.A jornada terá o clássico entre o Ferroviário de Maputo, quarto classificado, com 31 pontos, e o Desportivo de Maputo, nono, com 26 pontos, no domingo. Ambas as equipas estão entre as mais conhecidas de Moçambique e já conquistaram o campeonato várias vezes.Sábado, 21 setembro:Ferroviário de Maputo - Desportivo de MaputoENH - Ferroviário da BeiraTêxtil do Púnguè - Baía de PembaCosta do Sol - IncomátiDesportivo de Nacala - Ferroviário de NacalaSongo - Liga DesportivaChibuto - MaxaqueneFerroviário de Nampula - Textáfrica de Chimoio1. Costa do Sol, 382. Songo, 353. Ferroviário da Beira, 324. Ferroviário de Maputo, 315. Textáfrica, 296. Chibuto, 287. ENH, 288. Incomáti, 279. Desportivo de Maputo, 2610. Ferroviário de Nacala, 2611. Desportivo de Nacala, 2512. Liga Desportiva, 2213. Maxaquene, 2114. Ferroviário de Nampula, 1715. Baía de Pemba, 1716. Têxtil, 12