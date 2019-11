Moçambique: Líder Costa do Sol defronta Chibuto na antepenúltima jornada

O Costa do Sol, líder do campeonato moçambicano, com 57 pontos, joga no domingo em Gaza, frente ao Chibuto, que está em 10º lugar, com 34 pontos, em partida da 28.ª e penúltima jornada do Moçambola.Em caso de vitória, a equipa canarinha, treinada pelo português Horácio Gonçalves, vai manter viva a chama da luta pelo mais importante troféu do futebol moçambicano.

O Costa do Sol, que tem menos um jogo, não ganha o campeonato desde 2007, quando conquistou o nono troféu da prova, tornando-se na equipa mais vencedora da competição.

O Songo, campeão em título e segundo classificado, com 51 pontos e menos três jogos, recebe no domingo o Desportivo de Nacala, que está na 11.ª posição, com 33 pontos.

Os hidroelétricos precisam de ganhar e esperar por um desaire do Costa do Sol para manterem a pressão sobre a equipa canarinha na corrida pela revalidação do título, que seria o terceiro consecutivo.

A derrota no fim de semana não afasta o Songo da luta pelo cetro, uma vez que continuarão ainda com três jogos em atraso.

O histórico Maxaquene, uma das equipas com mais títulos no futebol moçambicano, tem no domingo um jogo complicado nas contas para não descer de divisão, uma vez que joga em Maputo contra o Ferroviário da Beira.

A equipa tricolor está na antepenúltima posição, com 30 pontos, enquanto as locomotivas da Beira ocupam a quarta posição, com 42 pontos.