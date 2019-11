Moçambola: Líder Costa do Sol defronta Têxtil do Púnguè

O Costa do Sol, líder do campeonato moçambicano, com 60 pontos, joga no domingo frente ao Têxtil do Púnguè, último classificado, com 21 pontos, em partida a contar para a 29.ª e penúltima jornada da prova.

O Songo, que está na segunda posição, com 54 pontos, defronta o Textáfrica, sexto lugar, com 39 pontos.

A equipa canarinha, orientada pelo treinador português Horácio Gonçalves, vai tentar manter-se no comando da prova, contando ainda com um jogo em atraso, quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato.

Por seu turno, os hidroelétricos vão tentar aproveitar o jogo de domingo para se manter na luta pelo título que conquistaram nas últimas duas épocas.

O Songo vai entrar para a partida de domingo com três jogos em atraso, incluindo um com o Costa do Sol.

Ao rubro está também a luta pela manutenção e uma das partidas que serão seguidas com muita atenção é a que vai opor os históricos Desportivo de Maputo e Maxaquene.

O Maxaquene, que já ganhou o Moçambola por várias vezes, precisa de vencer o jogo para sair da zona de despromoção.

A equipa tricolor ocupa a 13.ª posição, com 33 pontos, e, no mínimo, deve acabar a prova no 11.º lugar, para não descer de divisão.

Na edição deste ano do Moçambola descem de divisão os cinco últimos das 16 equipas da prova, contra os três que eram despromovidos nas épocas passadas.

Todas as partidas da 29.ª jornada serão disputadas no domingo, às 15h00 de Maputo (13h00 de Lisboa).