Moçambola recomeça neste sábado após três meses de suspensão

O campeonato moçambicano recomeça este fim de semana, sem espectadores, com a realização de duas partidas neste sábado e cinco no domingo, da quinta jornada, após três meses de suspensão, devido à pandemia de covid-19.

O Black Bulls, que lidera a classificação com 10 pontos, mais um do que Ferroviário da Beira e Vilankulo, visita o Songo, quarto colocado, com oito pontos, neste domingo.

Para este sábado estão marcadas a visita do Incomáti de Xinavane, quinto com seis pontos, à Liga Desportiva, nona com quatro, e a receção do Ferroviário de Maputo, que também soma seis pontos, ao Textáfrica do Chimoio, um dos 11.ºs colocados com três.

O campeão em título, Costa do Sol, que também conta seis pontos, desloca-se a Quelimane neste domingo, para enfrentar o último classificado, Matchedje de Mocuba, que soma apenas um ponto.



Todas as partidas serão disputadas às 15:00 locais (14:00 em Lisboa).

Nesta quinta-feira, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol (LMF) disse que todas as condições estão criadas para a realização em segurança face à pandemia de covid-19 do Moçambola, que implica a ausência de público a assistir aos jogos.

"Todas as condições para a retoma do Moçambola estão acauteladas. Temos a felicidade de dizer que todas as condições logísticas estão asseguradas e não temos até ao presente momento nenhuma indicação para a não realização de um único jogo", afirmou Ananias Couana.

O principal campeonato moçambicano foi suspenso no início de fevereiro, devido às medidas de contenção da propagação do coronavírus.



Programa da quinta jornada (horas em Lisboa):

- Sábado, 08 mai:

Liga Desportiva -- Incomáti, 14:00

Ferroviário de Maputo - Textáfrica, 14:00

- Domingo, 09 mai:

Ferroviário de Nampula - Ferroviário da Beira, 14:00

Vilankulo - Ferroviário de Lichinga, 14:00

Songo - Black Bulls, 14:00

Desportivo de Maputo - Ferroviário de Nacala, 14:00

Matchedje de Mocuba - Costa do Sol, 14:00



Classificação:

1. Black Bulls, 10 pontos

2. Ferroviário da Beira, 9

3. Vilankulo, 9

4. Songo, 8

5. Incomáti, 6

6. Ferroviário de Lichinga, 6

7. Costa do Sol, 6

8. Ferroviário de Maputo, 6

9. Liga Desportiva, 4

10. Ferroviário de Nacala, 4

11. Desportivo de Maputo, 3

12. Ferroviário de Nampula, 3

13. Textáfrica de Chimoio, 3

14. Matchedje de Mocuba, 1