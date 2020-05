Modelo colombiana mostra documento da polícia após agressões de jogador do Boca Juniors

Daniela Cortés, ex-companheira de Sebastián Villa, denunciou o avançado do Boca Juniors por maus tratos. A modelo colombiana, de 23 anos, recorreu às redes sociais para revelar "uma compilação das várias feridas" causadas pelo internacional, em quatro ocasiões, pela Colômbia, e mostrar o documento da polícia sobre o caso.

"Quero responder às pessoas que, sem qualquer conhecimento sobre a situação, opinaram sobre a minha denúncia. As fotos publicadas por mim no dia 27 de abril não são provas de só um episódio de violência de maus tratos por parte do meu antigo companheiro; são sim uma compilação de várias feridas que ele me causou durante o tempo em que estivemos juntos", pode ler-se na mensagem partilhada na sua página do Instagram.

Além de alguns dos ferimentos, Daniela Cortés disponibilizou aos seus seguidores o documento oficial da polícia científica de Buenos Aires, que dão conta de múltiplos hematomas em diferentes zonas do corpo.

"Neste momento pouco valem as palavras solidárias de amigos, familiares e conhecidos que querem esconder toda a verdade. Todos os que estiveram ao nosso redor sabiam do que se passava e não fizeram nada", atirou.