Modric lidera convocatória da Croácia para jogo particular com Portugal

O médio Luka Modric, eleito melhor jogador do Mundial'2018, encabeça a convocatória da seleção da Croácia para o jogo particular com Portugal, agendado para 6 de setembro, no Estádio Algarve.O jogador do Real Madrid e capitão da seleção lidera a lista dos vice-campeões do Mundo divulgada pelo selecionador Zlatko Dalic, que inclui também outras figuras da campanha realizada na Rússia, como Ivan Rakitic (Barcelona), Dejan Lovren (Liverpool) ou Ivan Perisic (Inter).Em sentido inverso, ficaram de fora o guarda-redes Daniel Subasic, do Mónaco, e o avançado Mario Mandzukic, da Juventus, depois de ambos terem anunciado a sua retirada da seleção após o Campeonato do Mundo, bem como o defesa Ivan Strinic (AC Milan), que suspendeu provisoriamente a carreira na sequência da descoberta de um problema cardíaco.Além do jogo com a equipa das quinas, a convocatória croata abrange ainda o encontro com Espanha, no dia 11 de setembro, em Elche, que marca a estreia das duas seleções na Liga das Nações de futebol.Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb) e Karlo Letica (Club Brugge).Domagoj Vida (Besiktas), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Inter), Josip Pivaric (Dinamo Kiev/Ucr), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Borna Barisic (Rangers) e Antonio Milic (Anderlecht).Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Nápoles), Mario Pasalic (Atalanta) e Filip Bradaric (Cagliari).Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Ivan Santini (Anderlecht) e Marko Livaja (AEK).