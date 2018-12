Modric soma mais um prémio com distinção de jornal britânico

O médio internacional croata Luka Modric foi eleito pelo jornal britânico The Guardian o melhor futebolista de 2018, à frente do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi.O jornal divulgou esta sexta-feira a lista anual de melhores futebolistas, escolhidos por um painel de 225 especialistas de 69 países, e na qual, pela primeira vez em seis anos, Cristiano Ronaldo ou Messi não figuram no primeiro lugar.Tal como aconteceu com outras distinções, como o prémio de melhor jogador do ano da UEFA, o de melhor futebolista da FIFA (The Best) e a Bola de Ouro da France Football, Modric foi o grande vencedor.Entre os cinco melhores estão ainda, além de Modric, Ronaldo e Messi, o francês Kylian Mbappé e o egípcio Mohamed Salah, numa lista que prossegue com Griezmann, Eden Hazard, De Bruyne, Harry Kane e N'Golo Kanté.Modric, de 33 anos, fecha um ano 'mágico', distinguido com os mais importantes prémios individuais e durante o qual venceu a Liga dos Campeões, com o Real Madrid, e chegou à final do Mundial2018, com a Croácia, derrotada pela França por 4-2."Todos os votantes incluíram Modric na lista dos 40 melhores do ano, enquanto 79 deram-lhe a primeira posição", justificou o The Guardian.Na categoria feminina, o jornal elegeu a dinamarquesa Pernille Harder como a melhor jogadora, seguida da australiana Sam Kerr, enquanto a norueguesa Ada Hegerberg, que venceu a Bola de Ouro, foi terceira.