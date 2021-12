Mohamed Salah entre os 25 convocados por Carlos Queiroz no Egipto para a CAN

O selecionador do Egito, o português Carlos Queiroz, anunciou esta quarta-feira os 25 jogadores convocados para a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), entre os quais Mohamed Salah, estrela dos ingleses do Liverpool.

Melhor goleador africano da história da Premier League, ao serviço do Liverpool, Mohamed Salah integra a seleção egípcia depois de a Federação Africana de Futebol (CAF) ter feito concessões aos clubes europeus.

A data oficial de disponibilização dos jogadores para as seleções participantes na CAN era, inicialmente, a de 27 de dezembro, mas a CAF adiou para 3 de janeiro, permitindo que Mohamed Salah participasse no boxing day em Inglaterra, frente ao Leicester (derrota por 1-0) e que defronte o Chelsea, no domingo, dia 2, na 21.ª jornada.

A surpresa da lista final de Carlos Queiroz é a ausência de Mohamed Magdy, conhecido como 'Afsha', que acaba de vencer a Supertaça de África pelo Al-Alhy, do Cairo, e que marcou nas duas últimas finais da Liga dos Campeões de África, em 2020 e 2021, contra o Zamalek e os sul-africanos Kaizer Chiefs, respetivamente.

Os faraós, que estão entre as seleções favoritas à conquista da CAN, tal como a seleção anfitriã, dos Camarões, vão integrar o grupo D, defrontando a Nigéria em 11 de janeiro, a Guiné-Bissau no dia 15, em Garoua, e o Sudão, em 19 de janeiro, em Yaoundé.

A competição vai decorrer nos Camarões entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro, sendo a seleção do Egito a recordista continental, ao conquistar a CAN por sete vezes, a última em 2010.