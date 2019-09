Momento insólito na Colômbia: faca lançada para dentro do relvado

Um episódio que tem tanto de caricato como de perigoso. O Millonarios venceu (2-1) na visita ao terreno do Independiente Medellín em jogo da 12.ª jornada do campeonato colombiano.





Durante a partida, um adepto da equipa da casa lançou uma faca para dentro do relvado. David Macalister Silva, do Millonarios, encontrou o objeto no relvado e entregou-o prontamente ao árbitro. Ninguém saiu magoado deste incidente que já levou o presidente da câmara de Medellín a entrar em ação."Já identificámos o suspeito. Vai ser sancionado e não volta a entrar no estádio", disse Federico Gutiérrez.