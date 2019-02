Montero e a saída do Sporting: «Não quis esperar até ao final da temporada»

Fredy Montero, avançado que trocou o Sporting pelo Vancouver Whitecaps, falou sobre a sua saída de Alvalade dizendo que não quis esperar para ver se o Sporting avançava para a renovação do seu contrato."Foi algo do género: 'Devo esperar para ver o que acontece? Talvez eles estejam à espera do final da temporada'. Mas não quis esperar tanto tempo. Conheço Vancouver, adorei o ano que passeo cá. Não foi difícil surgir a oportunidade de regressar. Desta vez não teve nada a ver com dinheiro. Dois anos aqui vão dar-me estabilidade, que é o que eu e a minha família procurávamos", comentou em declarações ao site da MLS.O colombiano mostrou-se ainda entusiasmado pelo facto de trabalhar com o treinador Marc dos Santos e disse mesmo que o técnico se inspira no futebol português: "Está a tentar estabelecer um estilo de jogo português, que eu conheço perfeitamente e no qual consigo jogar bem e marcar golos. Sei que estou preparado. Nesta idade já não tenho nada a provar".