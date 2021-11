Morata e o "ódio" sofrido no Euro'2020: «Acordava sem vontade de fazer nada»

Alvaro Morata, avançado espanhol que foi muito criticado pelas suas exibições durante o Euro'2020, recordou os momentos difíceis que viveu ao longo desse mesmo período, em que se "levantava da cama sem vontade para nada". O ponta-de-lança da Juventus garantiu que "compreendia" as críticas, até ao ponto em que essas manifestações começaram a passar para a sua mulher e filhos, altura em que tudo se tornou "inaceitável"."O Euro'2020 começou como começou, fui tendo algumas oportunidades que falhei. É preciso assumir. Não é agradável, mas senti-me muito mal. Tudo o que sejam críticas com respeito ou assobios não me aborrecem, mas há coisas que não se fazem, como o ódio que algumas pessoas mostram. Dentro de campo podem insultar-me, mas fora dele, quando vou a passar com a minha mulher e com os meus filhos, não. Aí é diferente", começou por lembrar Morata, que frisou que a convivência com a mulher e os companheiros foi o que o fez voltar a ganhar coragem."Havia alturas em que me levantava da cama sem vontade de fazer nada. Até ao momento em que descia para o pequeno-almoço e via os meus companheiros ou falava com a minha mulher ao telefone, recuperava logo. No momento em que falhei o penálti contra a Eslováquia era a pessoa mais observada em Espanha, e acabámos por golear".O avançado espanhol confessa que se sente um "privilegiado" por estar onde está. "É uma pena que quando os jogadores de futebol chegam a esta idade deixem de ter força física. Uma pessoa que se está a preparar para trabalhar toda a vida, começa aos 31 ou 32 anos. Nós, aos 34, parece que já acabámos a vida. Considero-me um privilegiado porque vi muitos jogadores melhores que eu e no final eu é que aqui estou, com trabalho e superação".