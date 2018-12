Morientes e o método do preparador físico do Real Madrid: «Nunca passei tanto fome na vida»

Antonio Pintus era um dos elementos preponderantes da equipa técnica de Zidane mas foi encostado com a chegada de Lopetegui. Com a troca do ex-treinador do FC Porto por Solari voltou a ser o preparador-físico do Real Madrid, tendo sido muitos os que falaram dos seus métodos exigentes. O último foi Fernando Morientes, no programa 'El Partizado de Cope'."Pintus é simpático, amável mas também um pouco cabrão. O meu peso competitivo era de 83 quilos mas ele fez-me baixar para os 79 em apenas três semanas quando estava no Monaco. Nunca passei tanta fome na vida como com ele", disse.Para Morientes, o melhor preparador físico com quem trabalhou foi precisamente Pintus, seguindo-se Javi Miñano e Pako Ayestarán.