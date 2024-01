Morita titular na derrota do Japão frente ao Iraque na Taça da Ásia

O Japão perdeu esta sexta-feira com o Iraque por 3-1 em jogo da 2.ª jornada do grupo D da Taça da Ásia. Morita, médio do Sporting, foi titular, tendo sido substituído aos 74 minutos.O Iraque colocou-se na frente do marcador com um golo madrugador de Aymen Hussein (5’). Em cima do intervalo, Aymen Hussein (45’+4) aumentou a vantagem da seleção iraquiana. A formação nipónica ainda reduziu a desvantagem ao cair do pano, por intermédio de Wataru Endo (90’+4), médio do Liverpool, mas não evitou a derrota frente ao Iraque.Com este resultado, o Iraque lidera o grupo D, com 6 pontos, e o Japão é segundo classificado, com 3.