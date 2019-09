Morreu Fernando Ricksen: Rangers despede-se do antigo jogador

O ex-futebolista holandês Fernando Ricksen morreu esta quarta-feira depois de há seis anos lhe ter sido diagnosticada esclerose lateral amiotrófica (ELA). A notícia foi dada pelo Glasgow Rangers, onde jogou seis temporadas."O Rangers está profundamente triste por anunciar que morreu esta manhã o ex-jogador Fernando Ricksen depois da luta com a ELA. Os nossos pensamentos estão com a sua esposa Veronika, a sua filha Isabella e toda a sua família e amigos", refere o clube em comunicado.A 11 de junho, Fernando Ricksen deixou um tocante convite nas redes sociais para uma homenagem a realizar a 28 do mesmo mês."Olá. Vou ter uma noite especial no dia 28. Uma vez que isto está a ficar muito difícil para mim, esta será a minha última noite. Venham e façam desta uma noite para recordar. Espero vê-los em breve. Fernando".Ricksen terminou a carreira em 2012/13 ao serviço do Fortuna Sittard, onde começou. Além do futebol holandês, passou ainda por Ranger e Zenit. Somou 12 internacionalizações pela seleção da Holanda.