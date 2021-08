Morreu Gerd Müller, histórico avançado alemão

Gerd Müller, ex-avançado alemão considerado um dos melhores da história do futebol, morreu na manhã deste domingo aos 75 anos, segundo informação avançada pelo Bayern, clube que representou durante praticamente toda a carreira, e onde apontou 566 golos em 607 jogos. O presidente dos bávaros, Herbert Hainer, e o CEO, Oliver Kahn, já reagiram à morte do ex-jogador.





"Hoje é um dia triste e negro para o FC Bayern e para todos os seus adeptos. Gerd Müller foi o maior avançado que já existiu - e uma ótima pessoa, uma personalidade no futebol mundial. Estamos unidos em profunda tristeza com a sua esposa e com a sua família. Sem Gerd Müller, o FC Bayern não seria o clube que todos amamos hoje. O seu nome e a sua memória viverão para sempre", declarou o presidente do clube, em comunicado divulgado no site oficial.Oliver Kahn, CEO do emblema alemão, também expressou o seu pesar pela perda: "A notícia da morte de Gerd Müller afeta-nos profundamente. Ele é uma das maiores lendas da história do FC Bayern, as suas conquistas são incomparáveis até hoje e farão, para sempre, parte da grande história do FC Bayern e de todo o futebol alemão. Como jogador e como pessoa, Gerd Müller representa como nenhum outro o FC Bayern e o seu desenvolvimento como um dos maiores clubes do mundo. Ficará nos nossos corações para sempre".O 'bombardeiro', como ficou conhecido na Alemanha, começou a sua caminhada no TSV 1861 Nördlingen em 1963/1964, transferiu-se para os bávaros no ano seguinte, e esteve ao serviço do emblema germânico durante mais de 13 anos, até 1977/1978, conquistando três Taças dos Campeões Europeus, um Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, antes de se mudar para os Estados Unidos, para os Fort Lauderdale Strikers, onde encerrou a carreira. Pela seleção alemã, apontou 68 golos em 62 jogos.Recorde-se que Müller sofria de alzheimer