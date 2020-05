Morreu o primeiro futebolista vítima de Covid-19: jogador boliviano tinha 25 anos

Deibert Frans Roman Guzman é o primeiro futebolista a morrer com Covid-19. O boliviano de 25 anos, que atuava no clube universitário de Beni, na segunda divisão daquele país, faleceu no príncipio da semana depois de ter estado internado vários dias no hospital. Segundo a imprensa local, o jogador partilhava casa com o seu pai, Belisario Roman, ex-presidente do clube, e o seu tio Luis Carmelo Román, gerente do Deportivo Perejique, que também faleceram vítimas do coronavírus.





Guzman foi uma das grandes promessas do futebol boliviano, tendo passado por várias equipas, chegando a atuar na primeira divisão, pelo Nacional de Potosí.A Federação Boliviana de Futebol prestou homenagem a Guzman após o anúncio da sua morte.