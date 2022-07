Morreu Ricardo Leite, treinador de guarda-redes português da Seleção de Cabo Verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol informou esta terça-feira, em comunicado, que Ricardo Leite morreu aos 37 anos. O treinador português de guarda-redes da seleção estava em funções naquele país desde março último e faleceu em Lisboa."A Federação Cabo-Verdiana de Futebol endereça à família enlutada, o seu mais sentido pesar pela perda irreparável e deseja que a alma do malogrado seja recebida no reino celestial e que tenha um eterno descanso!", pode ler-se na nota oficial.Em Portugal, Ricardo Leite tinha um vasto currículo no treino de guarda-redes em equipas da formação, passando por Linda-a-Velha, Belenenses, Sporting, V. Guimarães e Benfica.À família enlutada,endereça sentidas condolências.