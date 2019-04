Morreu Steve Chalmers autor do golo que deu o título europeu ao Celtic em Lisboa

O ex-futebolista Steve Chalmers, que marcou o golo da vitória do Celtic na final da Taça dos Campeões Europeus de 1967 frente ao Inter (2-1), em Lisboa, morreu esta segunda-feira, dias depois de o 'capitão' Billy McNeill ter falecido."O homem que marcou o golo mais importante da história do clube" morreu aos 83 anos, informou o clube, referindo-se ao tento obtido aos 85 minutos, que consumou a reviravolta no marcador.A causa da morte do 'herói' dos 'leões de Lisboa' não foi anunciada pelo Celtic, que assim viu desaparecer mais "uma lenda do clube".Chalmers, que aos 20 anos sobreviveu a uma meningite e tuberculose, marcou 231 golos pelo clube, em 406 jogos, disputados entre 1959 e 1971.Billy McNeill, que capitaneou o clube escocês na final, faleceu em 23 de abril, aos 79 anos, tendo cumprido toda a carreira no Celtic, no qual alinhou durante 18 temporadas, entre 1957 e 1975, contabilizando 790 jogos e 34 golos.