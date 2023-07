Morreu Trevor Francis, o primeiro jogador a ser transferido por 1 milhão de libras no futebol inglês

Trevor Francis, o primeiro jogador a ser transferido no futebol inglês por um milhão de libras, morreu esta segunda-feira aos 69 anos vítima de um ataque cardíaco.A informação foi revelada pela família do próprio, num comunicado divulgado pelo 'The Guardian': "Trevor Francis morreu aos 69 anos. Sofreu um ataque cardíaco no seu apartamento em Espanha esta manhã. Toda a família está em choque com o sucedido e estamos todos muito tristes. Foi um futebolista lendário e uma pessoa extraordinária", pode ler-se.Francis destacou-se ao serviço do Nottingham Forest. Foi ele que, de resto, marcou o golo de um dos títulos europeus do clube em 1978/79, num duelo frente ao Malmö.Além da passagem por esse clube inglês, Francis passou ainda por Birmingham - de onde saiu para o Nottingham, por cerca de 1,05 M€ -, Manchester City, Atalanta ou Rangers, antes de iniciar a carreira de treinador.