Morreu Vladimir Popovic, lenda do futebol da antiga Jugoslávia e do Estrela Vermelha

O sérvio Vladimir Popovic, uma lenda do futebol da antiga Jugoslávia e do Estrela Vermelha, faleceu na noite de segunda-feira, com 85 anos de idade, revelou esta terça-feira o emblema de Belgrado.

Popovic, que atuava como médio, vestiu a camisola do Estrela Vermelha durante 15 anos, tendo somado 499 jogos e 38 golos pelo clube, num período em que conquistou quatro campeonatos locais e três taças.

Contudo, foi como treinador que Popovic que se 'eternizou' no Estrela Vermelha, quando em 1991/92 venceu a Taça Intercontinental, que na altura tinha praticamente o significado de campeão mundial de clubes, frente ao Colo Colo (3-0), com uma equipa em atuavam nomes como Sinisa Mihajlovic, Dejan Savicevic e Vladimir Jugovic.

O ex-médio fez grande parte da sua carreira de treinador nos anos 70 na Colômbia, onde foi campeão com o Santa Fé e o Deportivo Cali, tendo sido também selecionador do Peru, já em 1993.