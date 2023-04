Mostovoi faz revelações de "reformado": o conselho para deixar o desporto e o Benfica... como clube menos seguido

Aleksandr Mostovoi assumiu ser um "reformado" aos 54 anos. O antigo médio russo, que em Portugal passou pelo Benfica, explicou o dia-a-dia, que vai sendo dividido com a atividade numa escola de futebol de formação. "É difícil competir com equipas do nível do CSKA, Spartak e Dínamo Moscovo. Temos várias equipas, a malta treina e participa nos torneios. Há três anos, organizámos acampamentos desportivos no verão. Esperamos que este ano possamos organizar novamente um evento", deu conta, para depois explicar que o desporto-rei já não faz parte do quotidiano."O que as pessoas fazem após se retirarem? Sou um reformado a nível desportivo. Não recebo (risos). Não somos pagos por isso. Apenas vive-se. Estou à procura de algo. Há cerca de 15 ou 20 anos atrás, planeei permanecer no futebol. Precisei dele por um tempo, mas agora não preciso. Eu levo isso com calma, diante dos meus olhos estão outros exemplos de jogadores que terminaram as suas carreiras e deixaram o futebol em geral. A vida passa rápido. É bom que outras pessoas ainda se lembrem de mim. Os meus filhos já são adultos, moram em Espanha e vivem as suas vidas", revelou em entrevista ao portal russo 'Euro-Football', dando conta dos problemas de saúde que se vão sucedendo com os anos."A primeira vez que me lesionei nas costas jogava pelo Spartak Moscovo. Ao longo da minha carreira, joguei com a dor em pano de fundo. Quando encerrei a carreira, tudo começou a vir à tona. Nos últimos cinco anos, muitas vezes desloquei-me a hospitais para aliviar essa dor. Provavelmente terei de passar por uma grande cirurgia. Fui avisado sobre isso. Frequentemente participo em competições desportivas. Jogo hóquei no gelo, por exemplo, e isso agravou feridas antigas. Devido às cargas frequentes, as dores intensificaram-se, e num dos torneios em junho do ano passado fui levado para o hospital e depois disseram-me para parar de praticar desporto", vincou.A relação após findar a carreira de futebolista mudou em relação a alguns velhos conhecidos. "Mantenho contacto com muitas pessoas. Com quem não exige nada de mim eu comunico (risos). Não importa para mim o grau da pessoa com quem estou em contacto. Falo com todos da mesma maneira. Quando eu jogava futebol, eles corriam até mim durante um quilómetro para me cumprimentar. Agora às vezes nem olham na minha direção", brincou o ex-jogador.Mostovoi cumpriu 17 partidas oficiais com a camisola do Benfica, nas épocas 1992/93 e 1993/94, mas explicou que o clube da Luz é o que menos acompanha entre os que representou. "Sigo todas as equipas em que joguei. Celta, Estrasburgo, Spartak e Benfica. Este último em menor escala por não ter passado muito tempo lá, jogava pouco", deu conta, revelando ainda os melhores jogadores com os quais partilhou o balneário."No Spartak, o Cherenkov e Rodionov; no Benfica, Rui Costa, João Pinto e Paulo Futre; em França, Frank Leboeuf, Franck Sauzé e Benoît Cauet; no Celta, Makelélé, Mazinho, Gustavo López, Goran Djorovic, Juan Sánchez, Michel Salgado e muitos mais", disse Mostovoi.