«Mostrar o Ola John do primeiro ano do Benfica»: holandês não desiste e aponta meta

Ola John chegou a Portugal no verão de 2012 para reforçar o Benfica após dar nas vistas ao serviço do Twente. O extremo prometia um grande futuro, chegou a realizar duas boas épocas na Luz mas foi perdendo protagonismo e acumulou quatro empréstimos até se desvincular definitivamente dos encarnados, em 2018. Seguiram-se duas temporadas no V. Guimarães e agora, aos 28 anos, Ola John regressou à Holanda para jogar no RCK Waalwijk e quer relançar a carreira.





"Agradeço mesmo que o RKC me tenha dado oportunidade. Vamos ser honestos: tenho apenas 28 anos, não pretendo ficar por aqui. Agora cabe-me mostrar o que ainda tenho para oferecer", afirma o jogador, em entrevista à revista 'Voetbal International'. Ola John garante ainda que está a trabalhar no duro para voltar a mostrar o seu melhor futebol. "Faço treinos-extra e invisto tudo o que posso para voltar a arrasar, para voltar a mostrar o Ola do Twente e do primeiro ano do Benfica. Acredite em mim, ele ainda está cá", sublinha.O irmão de Ola John, Collins, que também foi jogador profissional, espera que o avançado tenha sucesso e recorda com saudade os tempos 'dourados' do irmão com a camisola das águias. "Lembro-me dele a jogar pelo Benfica contra o Barcelona em 2012. Eu estava sentado no estádio e senti-me muito orgulhoso. Espero que volte a deixar-nos orgulhosos. A mim, à família, aos filhos e especialmente a ele mesmo", afirma Collins John.