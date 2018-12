Mourinho ainda mostrou um PowerPoint ao Barcelona mas houve quem colocasse um travão

José Mourinho esteve perto de assinar pelo Barcelona em 2008, conta o documentário "Take The Ball, Pass The Ball", onde se recordam os êxitos de Guardiola no clube catalão. Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona, preferiu Guardiola, um desconhecido no mundo do futebol na altura, a Mourinho, que já tinha provas dadas em FC Porto e Chelsea.O técnico português ter-se-á mesmo reunido com os dirigentes blaugrana para discutir o plano desportivo do clube para as quatro épocas seguintes. A reunião, decorrida em Vigo, contou com a demonstração das pretensões de Mourinho quanto ao sistema tático a usar e aos movimentos dos jogadores. Joan Laporta recordou no documentário que o português contava com o apoio de algumas pessoas da estrutura do Barcelona. "Foi difícil porque havia quem preferisse 'Mou' e tinham um argumento forte. Precisavamos de um treinador resultadista", relembrou o ex-dirigente.No entanto, quem travou a intenção dos blaugrana em contratar Mourinho foi Johan Cruyff. "A relação de Laporta com Cruyff era de grande amizade, o presidente dava muito valor aos conselhos de Cruyff", disse Victor Valdés no documentário. E Cruyff acreditava que a solução para o Barcelona estava na estrutura do clube, mais concretamente em Pep Guardiola. E assim foi. Joan Laporta contactou Jorge Mendes, empresário do treinador português, e revelou que a decisão estava tomada e que o futuro do clube culé não passaria por Mourinho.Mourinho era recordado em Barcelona devido ao período em que integrou a equipa técnica do clube, sob orientação de Van Gaal. O treinador holandês enviava Mourinho à equipa B para orientar o treino dos jovens jogadores, plantel esse que incluia Xavi Hernandez. "Mourinho ajudou muitos jovens a melhorar, insistia muito na conservação da posse de bola, na circulação, no posicionamento em campo. Trabalhamos tudo isto com Mourinho", recordou o médio espanhol.