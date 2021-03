Mourinho: «Ao intervalo disse-lhes que estava feliz pelo golo sofrido. Pensaram que estava doido»

No futebol atual é habitual dar-se muita importância a ficar sem sofrer golos - o que em Inglaterra é chamado de 'clean sheet' -, mas para José Mourinho no duelo deste domingo diante do Crystal Palace, ter sofrido um golo foi o melhor que poderia ter acontecido ao Tottenham. E o português fez questão de o dizer aos jogadores ao intervalo. Escusado será dizer que os seus pupilos ficaram... surpreendidos.





"Disse-lhes ao intervalo que estava muito feliz pelo golo sofrido. Eles pensaram que eu estava doido. Não estava a fazer bluff, estava mesmo feliz. Porque foi a prova para os jogadores de que se perdermos o controlo do jogo e começarmos a cair, eles têm um, dois, três cantos, cruzamentos ou lançamentos laterais, no final é difícil de manter a baliza a zeros. Não foi um jogo ficar a zeros. O 1-1 colocou-nos numa posição em que tínhamos de ir atrás, sim ou sim, e por causa do que sentimos na primeira, era mais para 2-1, 3-1 e não para 2-1 e ficar a relaxar. Creio que passei essa sensação aos jogadores", declarou o português, à Sky Sports.