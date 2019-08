Mourinho: «Candidatos ao título? Man. City, Tottenham, Liverpool e... a equipa B do City»

José Mourinho fez, este domingo, a primeira aparição como comentador desportivo do canal televisivo da 'Sky Sports'. Na antevisão ao encontro deste domingo entre Manchester United e o Chelsea , clubes pelo qual o técnico português passou durante a sua carreira, Mourinho abordou a nova temporada desportiva da Premier League e revelou quais serão os principais candidatos ao título inglês de futebol."Penso que podem ser quatro. Man. City, Tottenham, Liverpool e a equipa B do City. Quando olhei ontem para as imagens do banco de suplentes [do Manchester City, na goleada (5-0) imposta ao West Ham ] e verifiquei os jogadores que não estiveram envolvidos no jogo, vi que qualquer um deles pode lutar pelo título", afirmou José Mourinho, em declarações prestadas no painel desportivo.O treinador português, que se encontra atualmente sem clube, não crê que red devils e blues possam entrar na corrida pelo título inglês, independentemente do resultado que possam alcançar durante a partida deste domingo. "Independentemente do que possa acontecer hoje, mesmo que uma das equipas tenha um resultado fantástico, não acredito que qualquer uma delas possa lutar pelo título. Assim como o Arsenal, também é-me difícil imaginá-los a lutar pelo título, mas penso que o Tottenham pode fazê-lo", concluiu.