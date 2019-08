Mourinho: «É impossível dizer não ao Real Madrid três vezes»

José Mourinho contou no documentário da DAZN intitulado 'The making of' que recusou duas propostas para treinar o Real Madrid, mas que à terceira teve de aceitar."É impossível dizer não ao Real Madrid três vezes", contou o treinador português, que está desempregado desde dezembro do ano passado, quando deixou o Manchester United.O técnico recordou o processo que o levou ao Santiago Bernabéu. "Depois da final da Liga dos Campeões não voltei a Milão e não o fiz porque, se tivesse voltado, creio que não teria ido para o Real", explicou o setubalense. "A decisão estava tomada. O contrato não estava assinado, mas já tinha decidido ir para o Real Madrid.Mourinho esteve na liderança dos 'blancos' entre 2010 e 2013.