Mourinho e Roberto Martínez integram conselho de sábios da UEFA

A UEFA vai juntar um grupo de especialistas em futebol para, anualmente, debater e discutir o desporto, num painel que contará com nomes como José Mourinho, Carlo Ancelotti, Zidane, Maldini, Luís Figo ou Roberto Martínez, atual selecionador nacional. O Conselho foi aprovado pelo Comité Executivo da UEFA na passada terça-feira, em Lisboa.As regras do jogo, a arbitragem, o calendário, as competições da UEFA, o desenvolvimento de jovens, as táticas e o bem-estar dos jogadores serão os temas centrais da discussão que terá a primeira reunião a 24 de abril em Nyon.Os restantes membros confirmados neste 'conselho de sábios' são: Fabio Capello, Javier Zanetti, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benítez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane. Serão presididos por Zvonimir Boban (ex-jogador do Milan), com o apoio de Roberto Rosetti (responsável pela arbitragem da UEFA).