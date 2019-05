Mourinho: «Há jogadores que do ponto de vista mental são intratáveis»

José Mourinho e a longevidade Ronaldo: «Ambição e motivação são coisas que não se compram» José Mourinho e a longevidade Ronaldo: «Ambição e motivação são coisas que não se compram»

José Mourinho trabalhou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, por isso não fica surpreendido ao internacional português - agora jogador da Juventus - manter-se ao mais alto nível aos 34 anos."É cabeça. Penso que fundamentalmente está na sua natureza, no seu ADN. A ambição, a motivação e o orgulho pessoal são coisas que não se compram, são coisas que objetivamente nascem com as pessoas e acho que ele vai ser assim até acabar", explicou o técnico português, que se encontra ainda sem clube."Há jogadores que são verdadeiramente especiais e que do ponto de vista mental são intratáveis", finalizou.