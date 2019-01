Mourinho lembra passagem pelo Chelsea: «Não fui eu quem decidiu vender Salah»

Mourinho recorda transferência de Drogba: «Quem é ele?» Mourinho recorda transferência de Drogba: «Quem é ele?»

José Mourinho: «Quando tinha Cristiano Ronaldo era um homem feliz» José Mourinho: «Quando tinha Cristiano Ronaldo era um homem feliz»

José Mourinho revelou em entrevista à beIN Sports que a decisão de vender Mohamed Salah foi do Chelsea e não dele. O treinador português garantiu ter sido o responsável pela contratação do internacional egípcio em janeiro de 2014, por quem se "apaixonou" durante os dois jogos que o jogador fez frente aos blues ao serviço do Basileia na fase de grupos da Liga dos Campeões."Joguei contra o Basileia na Liga dos Campeões e o Salah era apenas um miúdo naquela equipa. Quando jogo frente a um determinado clube, analiso a equipa e os jogadores durante um longo período e apaixonei-me por aquele miúdo. Portanto, comprei-o", confessou Mourinho, antes de acrescentar que foi criada a ideia errada quanto à sua relação com o jogador quando Salah deixou Stamford Bridge. "Muitas coisas têm sido ditas que não são verdade. As pessoas tentam colocar-me como o treinador que vendeu o Salah: eu sou o treinador que comprou Salah. Quando o decidiram vender, a decisão não foi minha, foi do clube. Comprei-o, não o decidi vender e a minha relação com ele era e é boa", reiterou o técnico.José Mourinho adiantou que fez grande pressão junto da direção blue para pagar os 12 milhões de euros que o clube suíço exigia, mesmo tendo grandes jogadores à disposição para a vertente ofensiva do jogo, como Hazard e Willian. O internacional egípcio acabou por fazer apenas 19 jogos pelo Chelsea antes de ser emprestado à Fiorentina e, mais tarde, à Roma, onde acabou por ficar em definitivo em 2016. Entretanto, Salah rumou a Liverpool, onde se estabeleceu como um dos melhores jogadores da atualidade. O técnico luso afirmou que depositava grandes esperanças em Salah, mas que este precisava ainda de evoluir muito, pelo que não podia ser primeira aposta no clube londrino."Ele era apenas um miúdo perdido em Londres, perdido num mundo novo. Queria trabalhar com ele para que se tornasse melhor, mas ele preferiu sair para ter mais minutos de jogo e não ter esperar por oportunidades. Portanto, colocámo-lo emprestado numa cultura que eu conheço muito bem - o futebol tático e físico italiano", relembrou Mourinho.