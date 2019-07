Mourinho prefere esperar

Apesar de ter admitido a vontade de voltar ao ativo, José Mourinho garantiu não estar desesperado por um novo trabalho. "Estou desejoso de voltar, mas vou esperar pelo clube certo, pelo projeto certo. Entretanto, vou fazendo coisas de que gosto", referiu o treinador português à Sky Sports, à margem do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. "Gosto de trabalhar, mas também gosto de outros desportos e esta é uma boa oportunidade para desfrutar", acrescentou Mourinho, que recusou comentar a aposta do Chelsea no antigo pupilo Frank Lampard para o lugar antes ocupado por Maurizio Sarri.