Mourinho recusa proposta de 100 milhões de euros por projeto europeu

José Mourinho terá rejeitado uma proposta de 100 milhões de euros para treinar o Guangzhou Evergrande. O técnico português foi sondado para liderar a formação chinesa mas, segundo avança a imprensa britânica este domingo, Mourinho continua à espera de um projeto europeu, que lhe permita lutar pela conquista da sua terceira Champions.Tal comojá tinha avançado, José Mourinho recusou a oferta do Guangzhou Evergrande , que sabe-se agora estava disposto a pagar 31 milhões de euros por temporada para contar com os serviços do técnico português.Apesar de se sentir lisonjeado com a proposta, o 'Special One', como ficou conhecido em Inglaterra, após a sua primeira passagem pelo Chelsea, terá rejeitado, à espera que chegue uma oferta europeia.Recorde-se, Mourinho está sem clube desde dezembro do ano passado, altura em que deixou o Manchester United.