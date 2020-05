Mourinho revela o que disse a Guardiola há 10 anos na "derrota mais maravilhosa" da carreira

O que é dito entre jogadores, treinadores e árbitros dentro do terreno de jogo desperta sempre muita curiosidade entre os adeptos, mas esses são praticamente sempre segredos bem guardados entre os intervenientes. A imagem de Mourinho a segredar ao ouvido de Guardiola, no jogo da segunda-mão das meias-finais da Liga dos Campeões da época 09/10 foi um desses casos, em que milhares de adeptos e espectadores gostavam de ter sabido o que o português disse ao então treinador do Barcelona, equipa que tinha perdido 3-1 no terreno dos italianos, na primeira-mão. A revelação foi agora feita.





"Quando Busquets caiu quase atordoado, eu estava na diagonal entre o nosso banco, o deles e o local onde Thiago Motta foi expulso [minuto 28]. Pelo canto do olho, vejo o banco do Barcelona a celebrar como se tivessem ganho, Guardiola a chamar Ibrahimovic para falar sobre questões táticas, táticas de 11 contra 10. Simplesmente, lhe disse: Não prepares já a festa que o jogo ainda não acabou", relatou Mourinho à 'La Gazzetta dello Sport'.A verdade é que mesmo em vantagem númerica desde o primeiro tempo, o Barcelona só conseguiu marcar aos 84 minutos e já não foi a tempo de inverter a eliminatória, o que fez desse um jogo especial para Mourinho: "No campo, tens de encontrar soluções. Essa foi a derrota mais maravilhosa da minha carreira. Não perdemos 1-0, ganhámos 3-2, em condições épicas", vincou o atual técnico do Tottenham.Mourinho sublinha ainda que foi depois daquela partida no Camp Nou que decidiu rumar, na época seguinte, para o Real Madrid."Decidi o adeus ao Inter, depois da partida do Camp Nou: Já sabia que íamos ganhar a Champions [vitória na final ao Bayern Munique]", recorda o treinador.