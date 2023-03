Mourinho sabe domar a Real Sociedad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de bater a Juventus e consequentemente invadir os lugares de Champions, a Roma de José Mourinho centra agora atenções no duelo de quinta-feira, frente à Real Sociedad, a contar para a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa. Além das habituais nuances técnico-táticas, o técnico português ainda pode ter em atenção os confrontos diretos na preparação do jogo. Nos tempos em que liderava o Real Madrid, o Special One nunca perdeu nas seis vezes que encontrou este rival - totaliza cinco vitórias e um empate. José Mourinho sabe domá-los e o próprio grupo está imbuído desse espírito.

“Vamos usar o fator casa a nosso favor. Queremos dificultar-lhes a vida ao máximo de modo a agarrarmos um resultado favorável para a segunda mão”, disse Diego Llorente, defesa espanhol da formação romana. que representou os bascos entre 2017 e 2020.