José Morais conhece muito bem José Mourinho. Foi adjunto do treinador português no FC Porto, Inter, Real Madrid e Chelsea e, agora a orientar o Sepahan no Irão, comentou os rumores que ligam o homólogo ao PSG . Morais considera que a mudança seria "ideal" e destacou a confiança do português que pode ser fundamental na gestão de um balneário repleto de estrelas."Mourinho seria o treinador ideal para o PSG. Pode ser muito importante para o clube. Ele pode ajudar os donos do PSG a conseguirem o que procuram: vencer a Liga dos Campeões depois de tanto tempo. Pode gerir aquele balneário, porque qualidade já eles têm", afirmou o português ao jornal espanhol 'As'. "Não há balneário difícil para Mourinho, porque tem o caráter e a experiência como treinador", acrescentou.José Morais lembrou também a chegada de Mourinho ao Real Madrid: "Os jogadores viram que estava a chegar um treinador de qualidade e isso gerou confiança, eles perceberam que eram capazes de alcançar os resultados e depois surpreenderam com atuações de nível altíssimo. 'Vamos buscar o Mourinho porque é um treinador vencedor'. E foi essa energia que ele transmitiu todos os dias em Madrid".O ex-adjunto do treinador luso revelou ainda o desejo de voltar à Europa: "Gostaria de um dia poder treinar uma equipa espanhola, claro, com Mourinho ou com outro. Como Valladolid ou Getafe. Ou um desafio aliciante. Por exemplo, ajudar uma grande equipa como o Zaragoza a regressar à LaLiga. Seria bonito", rematou o português.