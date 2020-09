Mourinho vai participar na 75.ª Assembleia Geral das Nações Unidas

José Mourinho foi convidado para ser um dos oradores da 75.ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O treinador português, embaixador da ONU Contra a Fome, irá discursar no próximo dia 18, apoiando o programa sobre segurança nos grandes eventos desportivos e a promoção do desporto e dos seus valores contra a violência no desporto.





Este programa da ONU pretende ter uma ampla exposição em grandes eventos, como a CAN'2021, nos Camarões, os Jogos Olímpicos de Tóquio - reagendados para 2021 devido à pandemia de Covid-19 - e o Mundial do Qatar, em 2022.