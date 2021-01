Mouscron de Jorge Simão vence e sai da zona de descida na Bélgica

O Mouscron, equipa orientada pelo português Jorge Simão, regressou este sábado às vitórias na Liga belga, ao vencer na receção ao Genk 2-0, saindo da zona de despromoção.

Último classificado no arranque desta 20.ª jornada da prova, o Mouscron voltou aos triunfos após duas derrotas consecutivas, graças aos golos anotados pelos camaroneses Fabrice Olinga, este a passe do médio português Xadas, aos 29 minutos, e Serge Tabekou, aos 71 minutos.

Com esta vitória, o Mouscron sobe ao 16.º lugar, com 20 pontos, os mesmos do St. Truiden, 15.º, e mais um do que Cercle Brugge e Waasland-Beveren, os dois últimos classificados.