Mouscron de Jorge Simão volta a perder e cai para zona de despromoção

O Mouscron somou hoje a terceira derrota consecutiva na Liga belga, na receção ao Cercle Brugge (2-1), que entregou o lugar na zona de despromoção à equipa treinada pelo português Jorge Simão.

No desafio da 27.ª ronda, frente a um oponente direto na luta direta pela permanência, o Mouscron, com o médio luso Bruno Xadas no 'onze', o melhor que conseguiu foi encurtar distâncias já perto do fim do encontro, por Christophe Lepoint (90+1).

O inglês Ike Ugbo (13) e o suplente Denkey (88) marcaram os golos do Cercle Brugge, que seguia no último lugar.

O Mouscron é 17.ª colocado, com 26 pontos, os mesmos do conjunto de Brugge, na 16.ª posição, a primeira acima da 'linha de água'.