Mouscron sem licença para participar nos campeonatos profissionais da Bélgica

O Mouscron, orientado pelo português Jorge Simão, não conseguiu a licença para jogar no futebol profissional belga na próxima época, anunciou esta quarta-feira em comunicado. "A comissão de licenciamento decidiu não conceder a necessária licença ao Mouscron. O motivo desta recusa reside na dúvida da comissão de que o clube consiga assegurar a continuidade da sua atividade a nível financeiro", pode ler-se.





O clube belga, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da liga daquele país e ainda luta pela permanência, vai recorrer da decisão. Se a recusa se mantiver, vai descer diretamente aos campeonatos regionais.A solução mais viável é o proprietário do emblema belga, o luxemburguês Gerard López, avançar para a venda do clube, de acordo com o que é avançado pela imprensa local.Recorde-se que, para além de Jorge Simão, o Mouscron conta também com um português no plantel: Bruno Xadas, por empréstimo do Sp. Braga.