Mudanças à vista na Champions e Liga Europa: UEFA aprova fim da regra dos golos fora

O futebol europeu pode estar perto de ter mais uma mudança radical. Depois do anúncio recente da alteração do formato da Liga dos Campeões a partir de 2024, a UEFA prepara-se para abolir a regra dos golos fora de casa, que está em vigor nas suas competições desde 1965.





A ideia foi colocada em cima da mesa esta sexta-feira na reunião do Comité de Competição da UEFA, realizada no Porto, tendo recebido luz verde dos intervenientes. Cumprida esta primeira formalidade, caberá agora ao Comité Executivo aprová-la, algo que deverá mesmo suceder.Se for esse o caso, a mudança poderá entra em vigor já na próxima temporada, fazendo com que, a partir desse momento, os golos marcados fora ou em casa tenham o mesmo peso nas rondas a eliminar. Quer isso dizer que, por exemplo, aquilo que esta época deu o apuramento ao Paris SG para as meias-finais diante do Bayern Munique deixe de ser possível. Se tal voltasse a suceder o encontro iria para prolongamento.