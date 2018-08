Modric está com vontade de deixar o Real Madrid e vê no Inter Milão uma boa solução,. A informação é reforçada esta quinta-feira pelo jornal 'La Gazzetta dello Sport'.O diário italiano garante que essas notícias são mais que rumores e que os contactos já estão a ser feitos pela mulher do futebolista.A saída não se afigura fácil, uma vez que o Real Madrid não estará disposto a deixar sair Modric, aind para mais na mesma janela de transferências de Cristiano Ronaldo.